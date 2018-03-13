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В Узбекистане изучают наследие казахского поэта и мыслителя А. Кунанбаева
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В Узбекистане изучают наследие казахского поэта и мыслителя А. Кунанбаева 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Ташкент, 13 марта /Синьхуа/ — Президент Узбекистана сегодня подписал постановление о пропаганде творческого наследия казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, сообщила пресс-служба главы государства.
Основная цель постановления — дальнейшее укрепление дружбы и братства двух народов, развитие культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и Казахстаном, еще более широкое ознакомление узбекской общественности, прежде всего молодежи, с казахской литературой и искусством.
А. Кунанбаев жил и работал во второй половине XIX века. Он является одним из основоположников письменной литературы Казахстана. —0—
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