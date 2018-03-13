В Узбекистане изучают наследие казахского поэта и мыслителя А. Кунанбаева

Ташкент, 13 марта / Синьхуа / — Президент Узбекистана сегодня подписал постановление о пропаганде творческого наследия казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева , сообщила пресс-служба главы государства. Основная цель постановления — дальнейшее укрепление дружбы и братства двух народов, развитие культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и Казахстаном , еще более широкое ознакомление узбекской общественности, прежде всего молодежи, с казахской литературой и искусством. А. Кунанбаев жил и работал во второй половине XIX века. Он является одним из основоположников письменной литературы Казахстана. —0—