Казахстан и Южная Корея вместе займутся цифровыми технологиями 

Около двух миллиардов долларов составил объем товарооборота между Казахстаном и Южной Кореей, сообщил президент Нурсултан Назарбаев в ходе встречи со спикером корейской Национальной ассамблеи. Глава государства акцентировал внимание на важности укрепления и развития не только торгово-экономических, но и межпарламентских отношений двух стран, передает телеканал «МИР 24».
«С вашей страной у Казахстана очень добрые отношения. Был у меня визит год тому назад. Мы решили многие совместные вопросы, развивается торговля. Мы поддерживаем, что Корея сотрудничает со всем регионом, с нашими соседями. Ваш приезд очень важен для нас. У нас есть возможность укрепить отношения», — отметил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
В ходе встречи стороны договорились налаживать сотрудничество в области цифровых технологий, в сфере индустриализации, медицины и в других направлениях.
Корейский гость Чон Се Гюн также отметил стремительные темпы развития Казахстана и дал высокую оценку прошедшим в стране международным мероприятиям «ЭКСПО-2017» и 28-й Всемирной зимней Универсиаде.
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