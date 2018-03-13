Зарегистрирован проект об объединении Молдавии и Румынии

Депутаты от Либеральной партии Молдавии зарегистрировали проект декларации об объединении с Румынией

«Республиканской совет Либеральной партии рекомендовал депутатам либеральной фракции парламента Молдавии зарегистрировать в парламенте проект декларации об объединении республики с Румынией, попросить парламент Молдавии провести совместное заседание 27 марта, когда исполняется 100 лет с момента объединения Бессарабии и Румынии, для утверждения декларации Молдавии с Румынией», — сказал лидер партии Михай Гимпу

Он пообещал начать сбор подписей в поддержку этой инициативы, если парламент откажется принять внесённый на рассмотрение документ. Такой сценарий вполне вероятен, поскольку несколько недель назад этот вопрос был отклонён.

«Рассматриваю это чисто в контексте предвыборной кампании, которую проводит Либеральная партия, пытающаяся объединить вокруг себя определенный процент приверженцев этой идеи», — заявил пресс-секретарь Демократической партии Молдавии Виталий Гамурарь

В Молдавии набирает силу движение унионистов, призывающих к отказу Молдавии от независимости и вхождению в состав Румынии. Они считают молдавский диалектом румынского языка, а молдаван — частью румынского народа, и отрицают право Молдавии на независимость. Согласно их планам, Молдавия должна перестать существовать как самостоятельное государство и стать частью Румынии. Активисты движения предлагают ввести единую с Румынией валюту, унифицировать полицию и упростить процедуру получения румынского гражданства.