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Беларусь намерена реализовать договоренности с Индией на высшем уровне
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Беларусь намерена реализовать договоренности с Индией на высшем уровне 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: Российская Газета
Оптимистический прогноз относительно создания в перспективе совместных предприятий в Индии и Беларуси выразил Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Индии в Беларуси Панкаджем Саксеной по случаю завершения его дипломатической миссии в РБ. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства подтвердил желание его страны «реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне». Он обратил внимание на важность обмена визитами на высшем уровне, во время которых удалось добиться важных договоренностей, призванных расширить контакты между обеими странами.
Касаясь динамики двухсторонних экономических связей, президент дал понять, что белорусская сторона заинтересована в индийских инвестициях. «Если у вас будет такое желание, мы готовы предоставить возможности и необходимые преференции для создания в Беларуси индийского технологического парка», — подчеркнул он. Президент также считает важным создание совместных с Индией предприятий для производства товаров, в том числе машино— и сельхозстроения. «Должно быть встречное движение», — убежден Александр Лукашенко.
Обращаясь к своему визави, глава государства отметил, что индийский дипломат относится к числу тех послов, которые внесли значительный вклад в укрепление двусторонних отношений. По его мнению, Панкадж Cаксена сделал многое для того, чтобы сблизить две страны.
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