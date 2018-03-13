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Как отметят в Минске и Москве День единения народов Беларуси и России
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Как отметят в Минске и Москве День единения народов Беларуси и России 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: Российская Газета
Ко Дню единения приурочено проведение торжественных мероприятий., сообщили в пресс-службе Постоянного Комитета Союзного государства. Основные торжества традиционно проходят на лучших эстрадно-театральных площадках. В праздничных мероприятиях принимают участие руководители органов власти и государственного управления, государственные, политические и общественные деятели.
В 2018 году торжественные мероприятия, посвященные Дню единения, пройдут 2 апреля: в г. Минске — во Дворце Республики, в г. Москве — в Центральном академическом театре Российской Армии.
В программах торжественных вечеров — официальная часть и концерты мастеров искусств Беларуси и России.
В Минске зрителям будет представлена совместная программа белорусского Президентского оркестра и российского Кубанского хора.
Перед московской аудиторией выступит оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина и приглашенные им артисты — заслуженные мэтры и участники телевизионного проекта «Голос».
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