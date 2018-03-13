В Татарстане на выборах 18 марта будут присутствовать наблюдатели из Дании 

Наблюдатели из Дании, Польши, Беларуси и Казахстана будут присутствовать на выборах Президента России 18 марта.
«Количество наблюдателей, которое будет присутствовать на выборах 18 марта, пока трудно назвать, потому что желающих постоянно увеличивается — мы получаем дополнительные заявки каждый день, — отметил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов. — Уже заявили об участии представители Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, мы встречались с представителями Дании и Польши. Заявили об участии также представители Беларуси, Казахстана, Узбекистана. Помимо международных наблюдателей, ожидается большое число российских наблюдателей».