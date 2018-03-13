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В Казахстане запретили политическое движение беглого банкира Аблязова
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В Казахстане запретили политическое движение беглого банкира Аблязова 

Парламентская газета 13 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), созданное бежавшим из страны банкиром Мухтаром Аблязовым, признано экстремистским и запрещено на всей территории республики. Об этом сообщила во вторник генпрокуратура Казахстана, ссылаясь на решение суда от 13 марта.
В ведомстве отметили, что любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации ДВК повлечёт уголовную ответственность.
Бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана Мухтар Аблязов, который после оставления госслужбы возглавил один из крупнейших банков страны БТА, бежал за границу в связи с обвинением в хищении 7,5 миллиарда долларов.
По запросу Казахстана в ряде европейских стран ведётся расследование по фактам отмывания им преступных доходов. Сам Аблязов проживает во Франции.
«Скрываясь от правосудия за рубежом, Аблязов продолжает противоправную деятельность, нарушая требования конституции республики о запрете пропаганды и агитации насильственного изменения конституционного строя», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Аблязов активно призывает граждан Казахстана вступать в ДВК, формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения с помощью распространения листовок и публикации информации в соцсетях, считают в ведомстве.
В сообщении также отмечается, что преступной целью руководителя ДВК Мухтара Аблязова и его активистов является свержение действующего режима и захват власти. Подобные действия считаются политическим экстремизмом и преследуются как преступление против безопасности государства.
Генпрокуратура подчеркнула, что лица, добровольно прекратившие участие в деятельности экстремистского движения, освобождаются от уголовной ответственности.
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