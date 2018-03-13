В Казахстане запретили политическое движение беглого банкира Аблязова

Движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), созданное бежавшим из страны банкиром Мухтаром Аблязовым , признано экстремистским и запрещено на всей территории республики. Об этом сообщила во вторник генпрокуратура Казахстана, ссылаясь на решение суда от 13 марта.

В ведомстве отметили, что любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации ДВК повлечёт уголовную ответственность.

Бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана Мухтар Аблязов, который после оставления госслужбы возглавил один из крупнейших банков страны БТА, бежал за границу в связи с обвинением в хищении 7,5 миллиарда долларов.

По запросу Казахстана в ряде европейских стран ведётся расследование по фактам отмывания им преступных доходов. Сам Аблязов проживает во Франции

«Скрываясь от правосудия за рубежом, Аблязов продолжает противоправную деятельность, нарушая требования конституции республики о запрете пропаганды и агитации насильственного изменения конституционного строя», — говорится в сообщении Генпрокуратуры

Аблязов активно призывает граждан Казахстана вступать в ДВК, формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения с помощью распространения листовок и публикации информации в соцсетях, считают в ведомстве.

В сообщении также отмечается, что преступной целью руководителя ДВК Мухтара Аблязова и его активистов является свержение действующего режима и захват власти. Подобные действия считаются политическим экстремизмом и преследуются как преступление против безопасности государства.

Генпрокуратура подчеркнула, что лица, добровольно прекратившие участие в деятельности экстремистского движения, освобождаются от уголовной ответственности.