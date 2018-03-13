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Узбекистан не получал обращения «Талибан» об участии в конференции в Ташкенте — МИД Узбекистана
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Узбекистан не получал обращения «Талибан» об участии в конференции в Ташкенте — МИД Узбекистана 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Ташкент, 12 марта /Синьхуа/ — Узбекистан не получал обращения движения «Талибан» об участии в мартовской Ташкентской международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие». Об этом сообщила сегодня пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
Отвечая на вопрос агентства Рейтер о возможном участии представителей вооруженной афганской оппозиции, в частности, движения «Талибан», узбекский МИД сообщил, что обращение не поступало ни через МИД Афганистана, ни напрямую.
На конференцию приглашены генеральный секретарь ООН, спецпредставитель ООН в Афганистане, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также руководители МИД ряда стран.
Конференция запланирована на 26-27 марта. —0—
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