Ещё
Рапота рассказал о подходах Москвы и Минска к теме союзного строительства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рапота рассказал о подходах Москвы и Минска к теме союзного строительства 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что принципиальных расхождений по теме союзного строительства у Минска и Москвы нет.
"Принципиальных расхождений нет", — сказал Рапота в понедельник, отвечая в эфире телеканала «Беларусь 1» на вопрос о наличии расхождений во мнениях у лидеров Белоруссии и России по вопросу союзного строительства.
Рапота подчеркнул, что «если и бывают какие-то проблемы, то они очень часто возникают не на уровне президентов, а на уровне ведомств и субъектов хозяйствования».
По его словам, «это естественный процесс… без этого невозможно». Госсекретарь добавил, что главное в таких ситуациях — найти взаимоприемлемый вариант решения.
Он также выразил уверенность, что политический итог кампании по выборам президента РФ повлияет на Союзное государство в лучшую сторону. «Что касается нашей работы, я не ощущаю каких-то вдруг возникших препятствий, кроме, может быть, того, что если бы не выборы, то решение по дате Высшего госсовета было бы принято сейчас… Теперь подождем выборов… Это с этической точки зрения, избранный президент должен принять решение», — сказал он, заметив, что если бы не назначенные на 18 марта выборы в РФ, заседание могло бы пройти уже в марте.
"Но мы продолжаем работу над повесткой дня Высшего госсовета… Сегодня подписан бюджет Союзного государства на 2018 год. Тот профицит, который был в прошлом году, мы в этом году уменьшаем вполовину. А в следующем году выходим в дефицит, если будем продолжать такими же темпами работать. Союзные программы будут востребованы и проинвестированы", — сказал он, отметив, что «в течение последних нескольких лет бюджет не выбирался».
РИА Новости: последние новости
Лидеры стран Центральной Азии проведут переговоры От Солдата до Генерала: какие "военные" имена дают детям в Киргизии В ДНР заявили, что контактная группа в Минске в марте соберется один раз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России134
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям155
Атомные подлодки РФ дошли до США111
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле286
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео284
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение