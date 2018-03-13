Казахстан экспортировал первую партию муки в ОАЭ

Согласно сообщению, сегодня глава администрации Акмолинской области Малик Мурзалин встретился с министром экономики Объединенныx Арабскиx Эмиратов Султаном аль-Мансури.

М. Мурзалин пригласил арабские компании активно инвестировать в конкретные проекты в Акмолинской области в сфере зерно— и мясопереработки, а таккже туризма. —0—