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Казахстан экспортировал первую партию муки в ОАЭ
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Казахстан экспортировал первую партию муки в ОАЭ 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Астана, 12 марта /Синьхуа/ — Первая партия из 800 тонн казахстанской муки экспортирована в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы администрации Акмолинской области Казахстана.
Согласно сообщению, сегодня глава администрации Акмолинской области Малик Мурзалин встретился с министром экономики Объединенныx Арабскиx Эмиратов Султаном аль-Мансури.
М. Мурзалин пригласил арабские компании активно инвестировать в конкретные проекты в Акмолинской области в сфере зерно— и мясопереработки, а таккже туризма. —0—
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