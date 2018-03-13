Казахстан экспортировал первую партию муки в ОАЭ 

Астана, 12 марта /Синьхуа/ — Первая партия из 800 тонн казахстанской муки экспортирована в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы администрации Акмолинской области Казахстана.
Согласно сообщению, сегодня глава администрации Акмолинской области Малик Мурзалин встретился с министром экономики Объединенныx Арабскиx Эмиратов Султаном аль-Мансури.
М. Мурзалин пригласил арабские компании активно инвестировать в конкретные проекты в Акмолинской области в сфере зерно— и мясопереработки, а таккже туризма. —0—