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Рапота не ждет скорой отмены роуминга между РФ и Белоруссией
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Рапота не ждет скорой отмены роуминга между РФ и Белоруссией 

Прайм 13 марта 2018
МИНСК, 12 мар /ПРАЙМ/. Положительные сдвиги в вопросе отмена роуминга в Союзном государстве Белоруссии и России происходят, но скорого разрешения вопроса ждать не стоит, заявил в понедельник госсекретарь Союза Григорий Рапота.
В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с Евросоюзом отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса с операторами связи министрам связи двух государств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу, заявив, что готов дать соответствующие поручения правительству.
"Настроения меняются в сторону конструктива: если раньше было резкое «нет, невозможно», то сейчас говорят: «да, есть, над чем подумать, давайте будем какую-то дорожную карту придумывать». Это уже подвижки в сторону решения вопроса… Я не жду быстрого решения этого вопроса, но могу пообещать, что мы от этой темы не отцепимся", — заявил Рапота в интервью телеканалу «Беларусь 1».
По его словам, потребуется хотя бы «года два». «Там есть проблемы… интересы хозяйствующих субъектов, но есть и интересы населения, которые мы должны защищать», — отметил госсекретарь.
Он также поднял тему необходимости принятия Белоруссией и Россией балансов взаимных поставок по всем основным видам сельхозпродукции в Союзном государстве «либо накануне года, о котором идет речь, либо в начале».
"Тогда ситуация упрощается: баланс есть, обозначен размер импорта и экспорта того или иного вида продукции в каждую из сторон — придерживайтесь его", — сказал Рапота, касаясь темы противоречий Белоруссии и РФ по поставкам белорусской молочной продукции.
Ранее в Минсельхопроде Белоруссии сообщали, что во второй половине марта может пройти совместная коллегия двух аграрных ведомств, на которой планируется подписание балансов взаимной торговли продуктами на 2018 год, которые планируется сохранить на уровне предыдущего года.
Рапота также с сожалением констатировал, что до сих пор не создана единая информационная система прослеживаемости движения сельхозпродукции и соответствующая база данных.
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