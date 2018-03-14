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МИД Белоруссии вручил послу Литвы ноту в связи с инцидентом на Игналинской АЭС
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МИД Белоруссии вручил послу Литвы ноту в связи с инцидентом на Игналинской АЭС 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: ИА Regnum
МИД Белоруссии вручил ноту послу Литвы в связи с сообщениями об инциденте с радиоактивными материалами в ходе работ по выводу из эксплуатации Игналинской АЭС. Об этом сообщается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства. «Послу Литвы была вручена нота, в которой белорусская сторона выражает обеспокоенность в связи с отсутствием оперативной информации о происшествии на Игналинской АЭС», — говорится в сообщении.
Как отмечается, МИД Белоруссии призвал Литву провести тщательное расследования и информировать о его результатах Минск.
«Ввиду непосредственной близости Игналинской АЭС к границе Беларуси белорусская сторона рассчитывает впредь на получение от литовской стороны оперативной информации обо всех инцидентах на ядерных объектах и/или с ядерными материалами, которые потенциально могут привести к радиоактивным выбросам», — подчёркивается в сообщении.
Ранее СМИ писали, что на Игналинской АЭС в конце 2017 года произошёл инцидент. Предположительно, при проведении «горячих испытаний» и переносе радиоактивных веществ оказалось, что они слишком загрязнены. Также не исключается, что после инцидента был превышен радиационный фон.
Игналинская АЭС на северо-востоке Литвы функционировала с конца 1983 по конец 2009 года.
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