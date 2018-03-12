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Россельхознадзор может разрешить ввоз белорусского молока в случае позитивных лабораторных тестов
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Россельхознадзор может разрешить ввоз белорусского молока в случае позитивных лабораторных тестов 

Rambler News Service 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор рассмотрит возможность отмены запрета на ввоз белорусского молока в том случае, если его лабораторные анализы не выявят нарушений, рассказала RNS официальный представитель ведомства Юлия Мелано.
«При позитивных результатах проверок лабораторного контроля молока, которое ввозится в Россию с территории Белоруссии, Россельхознадзор будет рассматривать изменение решения на введение запрета (на импорт белорусской молочной продукции. — RNS)», — сказала она.
Ранее Россельхознадзор объявил о введении ограничений на ввоз молока, а также молочных продуктов из Белоруссии. В список попали молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущённые; сыворотка молочная наливная, концентрированная, сухая; концентрат сывороточного и молочного белка. Изначально дата вступления запрета в силу была назначена на 26 февраля, однако позже Россельхознадзор отложил введение запрета сначала на 6 марта, а затем на 15 марта.
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