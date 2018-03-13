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В южных районах Таджикистана проходят масштабные войсковые учения
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В южных районах Таджикистана проходят масштабные войсковые учения 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Душанбе, 12 марта /Синьхуа/ — На территории пяти военных полигонов Хатлонского гарнизона на юге Таджикистана проходят масштабные комплексные оперативно-тактические учения.
Учения начались 6 марта и завершатся 14 марта. В них принимают участие представители силовых структур страны, резервисты национальной армии страны со всех 25 городов и районов Хатлонской области, сотрудники госорганов республики, солдаты и офицеры 201-й российской военной базы в Таджикистане.
В учениях с участием 40 тыс. военнослужащих задействованы около 1 тыс. единиц бронетехники, автомобилей, артиллерии, 40 единиц авиации. —0—
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