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Зась и Патрушев обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности
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Зась и Патрушев обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: Российская Газета
Оценками развития военно-политической обстановки в мире и на западных границах Союзного государства обменялись государственный секретарь СБ Республики Беларусь Станислав Зась и его коллега — секретарь СБ Российской Федерации Николай Патрушев.
Кроме того, по информации БЕЛТА, которою предоставили агентству в секретариате СБ Беларуси, руководители ведомств согласовали подходы в противодействии общим угрозам безопасности Беларуси и России.
Стороны обсудили также состояние сотрудничества аппаратов советов безопасности, определили перспективы дальнейшего двустороннего взаимодействия. Состоялись также плановые консультации экспертов аппаратов советов безопасности Беларуси и России.
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