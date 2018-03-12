С какими итогами Мирзиёев вернулся из Душанбе

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил государственный визит в Душанбе с 9 по 10 марта 2018 года.

Переговоры руководителей Таджикистана и Узбекистана стали по-настоящему историческими, ведь узбекский президент навестил соседнюю республику впервые с момента обретения государствами независимости.

В ходе переговоров Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев заключили 27 соглашений, которые касаются разных областей взаимодействия.

Большинство договоров относились к экономическим контактам, ведь РТ и РУ хотят увеличить товарооборот до одного миллиарда долларов к концу 2018 года.

Одной из главных тем встречи Мирзиёева и Рахмона стала окончательная отмена виз и полное возобновление авиасообщения между странами.