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С какими итогами Мирзиёев вернулся из Душанбе
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С какими итогами Мирзиёев вернулся из Душанбе 

Sputnik Узбекистан 12 марта 2018
Фото: Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил государственный визит в Душанбе с 9 по 10 марта 2018 года.
Переговоры руководителей Таджикистана и Узбекистана стали по-настоящему историческими, ведь узбекский президент навестил соседнюю республику впервые с момента обретения государствами независимости.
В ходе переговоров Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев заключили 27 соглашений, которые касаются разных областей взаимодействия.
Большинство договоров относились к экономическим контактам, ведь РТ и РУ хотят увеличить товарооборот до одного миллиарда долларов к концу 2018 года.
Одной из главных тем встречи Мирзиёева и Рахмона стала окончательная отмена виз и полное возобновление авиасообщения между странами.
Обо всех результатах поездки Мирзиёева в Таджикистан, читайте в инфографике Sputnik Таджикистан.
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