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Бойко: Совбез ООН может принять решение по миротворцам в Донбассе до лета
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Бойко: Совбез ООН может принять решение по миротворцам в Донбассе до лета 

Украина.ру 12 марта 2018
Фото: Украина.ру
Накануне президент Украины Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что сделает всё возможное для скорейшего введения миротворцев ООН на юго-восток страны, чтобы положить конец гибели военных и гражданских, а также восстановить контроль Киева над народными республиками.
«Мы считаем, что если мы хорошо поработаем — и парламент, и руководство государства, — то соответствующее обращение о вводе миротворцев и решение Совбеза ООН может быть до конца мая», — заявил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций.
Однако на согласование состава и мандата миссии может потребоваться гораздо больше времени из-за разногласий среди украинских политиков. Депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук заявил, что Верховная Рада не позволит включить в состав миротворческого контингента представителей стран, имеющих общую с Россией систему управления вооружёнными силами и государственными ресурсами, то есть Белоруссии и Казахстана. Член фракции БПП Александр Бригинец опасается, что под видом белорусов в Донбасс войдут россияне, купившие паспорта соседнего государства. Примечательно, что привлечь в зону конфликта в Донбассе миротворцев из Белоруссии как одной из стран, которым доверяет Россия, рекомендовал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен, занимающий сейчас пост советника президента Украины.
«Анонсированное перемирие сорвано, мы видим, что снова гибнут люди, поэтому времени у нас нет», — сказал Бойко.
Как сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, с момента вступления в силу очередной договорённости о перемирии 5 марта военные ВСУ выпустили по территории народной республики 80 единиц боеприпасов, что составляет 11,5 ящиков, в частности силовики применили 35 мин калибрами 82 и 120 мм.
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