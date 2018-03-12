Бойко: Совбез ООН может принять решение по миротворцам в Донбассе до лета

Накануне президент Украины Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что сделает всё возможное для скорейшего введения миротворцев ООН на юго-восток страны, чтобы положить конец гибели военных и гражданских, а также восстановить контроль Киева над народными республиками.

«Мы считаем, что если мы хорошо поработаем — и парламент, и руководство государства, — то соответствующее обращение о вводе миротворцев и решение Совбеза ООН может быть до конца мая», — заявил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций.

«Анонсированное перемирие сорвано, мы видим, что снова гибнут люди, поэтому времени у нас нет», — сказал Бойко.

Как сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, с момента вступления в силу очередной договорённости о перемирии 5 марта военные ВСУ выпустили по территории народной республики 80 единиц боеприпасов, что составляет 11,5 ящиков, в частности силовики применили 35 мин калибрами 82 и 120 мм.