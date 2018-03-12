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Все еще не пускают: Душанбе и Ташкенту предстоит ратифицировать отмену виз
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Все еще не пускают: Душанбе и Ташкенту предстоит ратифицировать отмену виз 

Sputnik Узбекистан 12 марта 2018
Фото: Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Соглашение между Узбекистаном и Таджикистаном еще не вступило в силу, поскольку требует ратификации, сообщает агентство ТаджикТА.
Отмечается, что после подписания межправительственного соглашения «О взаимных поездках граждан», которое состоялось в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, многие граждане двух государств устремились на контрольно-пропускные пункты на таджикско-узбекской границе в надежде попасть без визы на территорию соседней страны.
Однако пока без оформления соответствующей визы пограничники никого не пропускают.
"Действительно подписанное 9 марта в Душанбе вышеназванное соглашение предусматривает пропуск граждан двух стран на территории друг друга без оформления визы сроком до одного месяца. Однако соглашение еще предстоит ратифицировать парламентами двух стран. Только после обмена грамотами о ратификации соглашения оно вступает в силу", — сообщил источник агентства во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.
Ратификация соглашения и обмен грамотами, по его данным, состоятся в течение примерно месяца, хотя в соглашении подчеркнуто, что стороны подготовят необходимые документы в течение не менее трех месяцев.
Пока граждане двух государств, проживающие в приграничных районах Таджикистана и Узбекистана, имеют право без оформления визы посетить территории друг друга в течение пяти суток.
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