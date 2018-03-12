Ещё
Рустем Валиуллов стал первым замминистра труда Татарстана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рустем Валиуллов стал первым замминистра труда Татарстана 

РИА «ФедералПресс» 12 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Полномочный представитель РТ в Республике Казахстан Рустем Валиуллов был освобожден от занимаемой должности в соответствии с указом Рустама Минниханова. Экс-полпред покинул свой пост 5 марта в связи с переходом на новую работу, говорилось в указе президента республики.
«Освободить Валиуллова Рустема Файзрахмановича с 5 марта 2018 года от должности Полномочного представителя Республики Татарстан в Республике Казахстан в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте документа.
Позже стало известно, что указом президента РТ Рустем Валиуллов назначен первым заместителем министра труда Татарстана.
Напомним, Рустем Валиуллов занимал пост полпреда Татарстана в Республике Казахстан с июля 2015 года. До этого он был заместителем начальника УФМС Татарстана.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Военные стран-участниц ШОС проведут маневры на Чебаркульском полигоне На заседании Совета ООН сорвали российское выступление о нарушении Украиной прав крымчан Поклонская попросила ЦИК снять Собчак с выборов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России140
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям156
Атомные подлодки РФ дошли до США115
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле285
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео293
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение