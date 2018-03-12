Рустем Валиуллов стал первым замминистра труда Татарстана

Полномочный представитель РТ Республике Казахстан Рустем Валиуллов был освобожден от занимаемой должности в соответствии с указом Рустама Минниханова . Экс-полпред покинул свой пост 5 марта в связи с переходом на новую работу, говорилось в указе президента республики.

«Освободить Валиуллова Рустема Файзрахмановича с 5 марта 2018 года от должности Полномочного представителя Республики Татарстан в Республике Казахстан в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте документа.

Позже стало известно, что указом президента РТ Рустем Валиуллов назначен первым заместителем министра труда Татарстана.

Напомним, Рустем Валиуллов занимал пост полпреда Татарстана в Республике Казахстан с июля 2015 года. До этого он был заместителем начальника УФМС Татарстана.