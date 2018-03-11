Россия нацелилась на Ближний Восток

Продуктовая геополитика: Турция поможет российским товарам завоевать весь Ближний Восток

На торговые отношения России и Турции негативное влияние оказал инцидент с Су-24 Заявление министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева о том, что Россия собирается поставлять на турецкий национальный рынок мясо, молоко и рыбу, а также другую свою агропромышленную продукцию, не лишено оснований — считает ведущий научный сотрудник Центра азиатских исследований ВШЭ Алексей Образцов.

Кроме того, Ткачев заявил, что Москва рассчитывает на то, что Анкара в ближайшее время примет решение о допуске на свой рынок соответствующей российской продукции, от чего, в конечном счете, и зависят перспективы нашего агропромышленного экспорта.

Примечательно также, что Ткачев заявил, что между Россией и Турцией на счет этого идут переговоры, и это связано с тем, что после того, как турецкие ВВС в небе над Сирией сбили бомбардировщик Су-24 ВКС РФ, между нашими странами на время был прекращен всякий товарообмен. Позже он восстановился, но в отношении некоторых товаров у нас все еще действуют ограничения.

Здесь можно вспомнить хотя бы российские ограничения по поводу импорта турецких томатов, которые связаны с тем, что за время расстройства отношений с Турцией, у нас были произведены большие инвестиции в производство данной сельскохозяйственной продукции.

В результате, возникает вопрос, а что скрывается за этим выступлением Ткачева — реальные интересы российского сельского хозяйства или продолжение того экономического торга, который сегодня идет между Россией и Турцией. Турция интересуется продукцией российского сельского хозяйства

«Прежде всего, это мясо птицы и баранина. Данные продукты очень широко востребованы в Турции, и если российские товары будут хоть на рубль дешевле турецких, то это действительно имеет практический смысл», — констатирует Образцов. Ведущий научный сотрудник Центра азиатских исследований ВШЭ Алексей Образцов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» подтвердил, что у Турции существует предметный интерес к продукции российского агропромышленного комплекса.

По словам Алексея Васильевича, в силу целого ряда обстоятельств турецкий национальный рынок сельскохозяйственной продукции имеет закрытый характер. Это происходит по той причине, что сельское хозяйство очень хорошо развито в Турции, поэтому если нам все это удастся, то это станет большим плюсом для отечественного народного хозяйства.

Турция — перспективный рынок сбыта для российского сельского хозяйства «Это, конечно, фактор в этих делах, поскольку, если говорить начистоту, то в ближайшее время наши отношения с Турцией, совершенно точно, не выйдут на уровень, предшествовавший инциденту с Су-24», — резюмирует Образцов. Впрочем, из этого следует и то обстоятельство, что в случае увеличения уровня товарообмена между Россией и Турцией, турецкая экономика будет сильно зависеть от нашей страны. Это не было бы проблемой, если бы сегодня не существовало фактора Сирии, который продолжает серьезно отравлять российско-турецкие отношения.

«Тогда наблюдалась абсолютная рыночная открытость. Вследствие этого, нужно сделать вывод, что все подобные транзакции будут сегодня проходить намного сложнее, но, учитывая тот факт, что сельскохозяйственное производство в России растет очень серьезными темпами, мы по объективным причинам заинтересованы в Турции», — заключает Образцов. Как замечает эксперт, до начала сирийских событий торгово-экономические отношения России и Турции на деле напоминали наши отношения с Белоруссией , поскольку характеризовались полной открытостью и взаимным интересом.

По вопросу Сирии есть возможность для компромисса с Турцией «Турция в этом отношении может стать для России настоящим прорывом, хотя бы по той причине, что эта страна по меркам Ближнего Востока является этаким эталоном по выстраиванию взаимоотношений. Соответственно, если мы начнем свои поставки сельхозпродукции в Турцию, то за ней сюда подтянутся и другие страны данного региона», — констатирует Образцов. Это обратное следствие политики контрсанкций и импортозамещения, которая, главным образом, сказалась на темпах производства в отечественном сельском хозяйстве — они реально серьезно выросли. В итоге у нас сформировались излишки, которые необходимо реализовывать на внешнем рынке, и здесь Турция является перспективным направлением.

«На самом деле, тот конфликт, который у Москвы и Анкары сейчас существует по Сирии, является идеологическим. Например, на севере Сирии проживает большое число тюркоязычных людей, и с этим нужно считаться. Раньше это не было проблемой, что отражалось и на отношениях, которые были между Турцией и Хафезом Асадом», — резюмирует Образцов. Другое дело, что все равно главным вопросом здесь является то обстоятельство, а смогут ли Москва и Анкара закрывать глаза на свои экономические отношения в то время, как вся внешнеполитическая обстановка продолжает оставаться нестабильной.

«В первую очередь это случилось из-за того, что на сегодня курдский вопрос является на Ближнем Востоке второй по важности проблемой после Арабо-израильского конфликта в Палестине. Соответственно, здесь возможны определенные договоренности между Сирией и Турцией, причем это откроет окно возможностей, в том числе, и для России в контексте лоббирования наших национальных интересов в этом важнейшем регионе мире», — заключает Образцов. Это было видно по решению курдской проблемы, когда Дамаск отводил войска на 100 километров от своей границы и закрывал глаза на многие операции турецких войск, но при текущем президенте Башаре аль-Асаде очень многое изменилось.

И здесь не нужно отрывать экономику от политики, поскольку у нас сегодня на Ближнем Востоке есть немало рычагов для продвижения интересов нашей внешней торговли, как с Турцией, так и с другими государствами этого региона.