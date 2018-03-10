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Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС в Таджикистане
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Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС в Таджикистане 

Прайм 10 марта 2018
Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС с учетом соблюдения всех международных норм, сообщается в субботу на портале кабинета министров Узбекистана gov.uz.
На портале опубликован текст совместного заявления президентов Узбекистана и Таджикистана Шавката Мирзиеева и Эмомали Рахмона, подписанного по итогам переговоров в Душанбе в пятницу. Глава Узбекистана находится в Таджикистане 9-10 марта с первым госвизитом.
В заявлении указывается на важное значение для Центральной Азии существующих и строящихся гидроэнергетических сооружений для решения водно-энергетических проблем.
"В этом контексте узбекская сторона выразила готовность всесторонне рассмотреть возможность участия в строительстве гидротехнических сооружений в Республике Таджикистан, в том числе Рогунской ГЭС, с учетом соблюдения общепризнанных международных норм и стандартов по строительству таких объектов", — говорится в тексте документа. Президенты также подчеркнули, что одним из ключевых факторов благополучия в Центральной Азии является комплексное использование водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех государств региона.
В конце октября 2016 года Таджикистан приступил к строительству плотины для Рогунской ГЭС, которая по плану будет крупнейшей гидроэлектростанцией в Центральной Азии. Строительство плотины в течение многих лет откладывалось в связи с противоречиями с властями Узбекистана по этому вопросу. В Узбекистане говорили о вероятном прорыве плотины в случае землетрясения. Но в Таджикистане считают опасения Ташкента беспочвенными, приводя в пример работающие в стране другие ГЭС с таким же типом плотины.
Мирзиеев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся «перезагрузкой» отношений с соседями по региону, в частности, с Таджикистаном. В конце 2016 года стороны возобновили диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, в Душанбе после долгого перерыва состоялось заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, возобновилось авиасообщение между столицами двух стран. Это первый визит Мирзиеева в Таджикистан после того, как его предшественник Ислам Каримов посещал Душанбе с официальным визитом в последний раз в июне 2000 года. Рахмон был в Ташкенте в рамках двусторонних контактов в январе 1998 года.
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