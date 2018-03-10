Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС в Таджикистане

Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС с учетом соблюдения всех международных норм, сообщается в субботу на портале кабинета министров Узбекистана gov.uz.

Шавката Мирзиеева и На портале опубликован текст совместного заявления президентов Узбекистана и Таджикистана Эмомали Рахмона , подписанного по итогам переговоров в Душанбе в пятницу. Глава Узбекистана находится в Таджикистане 9-10 марта с первым госвизитом.

В заявлении указывается на важное значение для Центральной Азии существующих и строящихся гидроэнергетических сооружений для решения водно-энергетических проблем.

"В этом контексте узбекская сторона выразила готовность всесторонне рассмотреть возможность участия в строительстве гидротехнических сооружений в Республике Таджикистан, в том числе Рогунской ГЭС, с учетом соблюдения общепризнанных международных норм и стандартов по строительству таких объектов", — говорится в тексте документа. Президенты также подчеркнули, что одним из ключевых факторов благополучия в Центральной Азии является комплексное использование водно-энергетических ресурсов с учетом интересов всех государств региона.

В конце октября 2016 года Таджикистан приступил к строительству плотины для Рогунской ГЭС, которая по плану будет крупнейшей гидроэлектростанцией в Центральной Азии. Строительство плотины в течение многих лет откладывалось в связи с противоречиями с властями Узбекистана по этому вопросу. В Узбекистане говорили о вероятном прорыве плотины в случае землетрясения. Но в Таджикистане считают опасения Ташкента беспочвенными, приводя в пример работающие в стране другие ГЭС с таким же типом плотины.