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В ДНР заявили, что контактная группа в Минске в марте соберется один раз
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В ДНР заявили, что контактная группа в Минске в марте соберется один раз 

РИА Новости 10 марта 2018
ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Контактная группа по Украине соберется в Минске в марте один раз, в случае обострения ситуации в Донбассе возможно проведение экстренной видеоконференции, заявил в субботу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Денис Пушилин.
Ближайшая встреча контактной группы по Украине состоится в Минске 14 марта.
"Запланирована одна встреча в рамках контактной группы (в Минске в марте — ред.). Если будет изменение ситуации, не исключены встречи в экстренном режиме, по крайней мере в режиме видеоконференции собраться точно можно", — сказал Пушилин.
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