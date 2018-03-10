В ДНР заявили, что контактная группа в Минске в марте соберется один раз

ДОНЕЦК , 10 мар — РИА Новости . Контактная группа по Украине соберется в Минске в марте один раз, в случае обострения ситуации в Донбассе возможно проведение экстренной видеоконференции, заявил в субботу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Денис Пушилин Ближайшая встреча контактной группы по Украине состоится в Минске 14 марта. "Запланирована одна встреча в рамках контактной группы (в Минске в марте — ред.). Если будет изменение ситуации, не исключены встречи в экстренном режиме, по крайней мере в режиме видеоконференции собраться точно можно", — сказал Пушилин.