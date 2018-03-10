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Киргизия запросила у Ирака информацию о трех арестованных в Багдаде
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Киргизия запросила у Ирака информацию о трех арестованных в Багдаде 

РИА Новости 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
БИШКЕК, 10 мар — РИА Новости. МИД Киргизии передал иракской стороне ноту с просьбой помочь выяснить судьбу трех гражданок республики, находящихся в тюрьме Багдада по подозрению в терроризме совместно с 10 маленькими детьми, сообщила РИА Новости представитель МИД республики Айымкан Кулукеева.
"Посольство Кыргызской Республики в Кувейте во время встречи с консулом Ирана…. вручило ноту и обратилось с просьбой о содействии в предоставлении полной информации относительно трех предполагаемых гражданок республики находящихся в тюремном учреждении города Багдад", — заявила собеседница агентства.
По ее словам, МИД Киргизии также обратилось с просьбой о содействии в данном вопросе в региональную миссию Международного Красного Креста расположенную в Эр-Рияде.
Ранее в МИД Киргизии сообщили, что республика не имеет своего посольства на территории Ирака, а в посольство в Кувейте, в консульский округ которого входит территория Ирака, не поступали официальные уведомления иракской стороны о задержании и проведении судебного процесса в отношении граждан Киргизстана. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в консульские службы МИД страны также не поступали обращения от родственников женщин. —0-
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