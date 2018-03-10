Президент Туркмении посетит Кувейт и ОАЭ

Вопросы проведения этих визитов главы государства были обсуждены на заседании правительства страны. Как отметил на заседании вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов , одним из ключевых направлений внешнеполитического курса Туркменистана является развитие взаимовыгодного сотрудничества со странами Ближнего Востока.

Мередов подчеркнул, что о позитивной динамике туркмено-кувейтских и туркмено-эмиратских отношений свидетельствуют установившиеся регулярные контакты на правительственном уровне и по линии внешнеполитических ведомств, а также взаимодействие в рамках ООН Организации Исламского сотрудничества и т.д.

Глава туркменского внешнеполитического ведомства представил на рассмотрение президента Гурбангулы Бердымухамедова подготовленные программы предстоящих визитов, по итогам которых планируется подписание пакетов двусторонних документов.

Глава государства отметил конструктивный характер отношений Туркменистана с Кувейтом и ОАЭ, а также подчеркнул наличие значительного потенциала для наращивания торгово-экономических связей, активизации инвестиционной деятельности и деловых контактов.

"Предстоящие переговоры на высшем уровне имеют важное значение, поскольку они призваны определить ключевые векторы взаимовыгодного сотрудничества с Государством Кувейт и ОАЭ на долгосрочную перспективу", — сказал туркменский лидер.

Точные даты визитов не сообщаются, однако учитывая, что из-за них президенту Туркменистана пришлось отказаться от участия в первом саммите глав государств Центральной Азии в Астане в марте этого года, можно с высокой долей вероятности предположить, что Бердымухамедов посетит Эль-Кувейт Абу-Даби на следующей неделе. Так, туркменский лидер в минувший понедельник подписал распоряжение о служебной командировке 15-16 марта 2018 года делегации Туркменистана во главе с председателем Меджлиса (парламента) Акджой Нурбердыевой в Астану для участия в первом саммите глав государств Центральной Азии.

Это же говорит о том, что в Туркменистане придают этим визитам первостепенное значение. Предполагается, что в Кувейте и ОАЭ президент Туркменистана предложит правительствам и бизнесу этих страны инвестировать средства в строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Так, 23 февраля этого года на туркмено-афганской границе в районе города Серхетабат (бывшая Кушка) стартовало строительство афганского участка ТАПИ.