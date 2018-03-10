Грузия и Азербайджан подписали план сотрудничества оборонных ведомств двух стран

"В ходе встречи были обсуждены конкретные вопросы развития сотрудничества, после прошла встреча в расширенном формате, в рамках которой и был подписан План сотрудничества на 2018 год, — отметила пресс-служба. — Было обращено внимание на важность сотрудничества двух стран в сфере обороны в трехстороннем формате Грузия-Азербайджан-Турция".

По данным пресс-службы, на конец марта намечено подписание меморандума о расширении сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции

В рамках визита в Баку Изория также провел встречи с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде и главой МИД Эльмаром Мамедъяровым. «На всех встречах в Баку было указано на важность расширения стратегического партнерства Грузии и Азербайджана», — сказано в сообщении.

Сотрудничество трех стран

Формат трехстороннего сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции был создан в августе 2014 года — тогда в городе Нахичевань (Азербайджан) состоялась первая трехсторонняя встреча министров обороны трех стран. С тех пор подобные встречи проходят ежегодно.