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Грузия и Азербайджан подписали план сотрудничества оборонных ведомств двух стран
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Грузия и Азербайджан подписали план сотрудничества оборонных ведомств двух стран 

ТАСС 10 марта 2018
ТБИЛИСИ, 10 марта. /ТАСС/. Министр обороны Грузии Леван Изория и глава военного ведомства Азербайджана Закир Гасанов подписали в Баку План сотрудничества оборонных ведомств на 2018 год. Об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства обороны Грузии.
"В ходе встречи были обсуждены конкретные вопросы развития сотрудничества, после прошла встреча в расширенном формате, в рамках которой и был подписан План сотрудничества на 2018 год, — отметила пресс-служба. — Было обращено внимание на важность сотрудничества двух стран в сфере обороны в трехстороннем формате Грузия-Азербайджан-Турция".
По данным пресс-службы, на конец марта намечено подписание меморандума о расширении сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции.
В рамках визита в Баку Изория также провел встречи с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде и главой МИД Эльмаром Мамедъяровым. «На всех встречах в Баку было указано на важность расширения стратегического партнерства Грузии и Азербайджана», — сказано в сообщении.
Сотрудничество трех стран
Формат трехстороннего сотрудничества Грузии, Азербайджана и Турции был создан в августе 2014 года — тогда в городе Нахичевань (Азербайджан) состоялась первая трехсторонняя встреча министров обороны трех стран. С тех пор подобные встречи проходят ежегодно.
Последняя встреча состоялась 23 мая 2017 года в Батуми. По ее итогам было подписано совместное заявление, в котором отмечалось, что «три страны продолжат сотрудничество на региональном и международном уровне в направлении обеспечения мира и стабильности, признают независимость, суверенитет и территориальную целостность государств в их международно признанных границах».
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