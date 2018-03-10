Новую страницу сотрудничества открыли Таджикистан и Узбекистан

Без виз на 30 дней. Граждане Таджикистана Узбекистана могут ездить друг к другу в гости без оформления разрешительных документов. Это одно из многих соглашений, которое было подписано на встрече президентов Эмомали Рахмона Шавката Мирзиеева . Глава Узбекистана находится в Душанбе с визитом. Подробности выяснила корреспондент «МИР 24» Вера Исмаилова.

Этот визит уже назвали историческим. В аэропорту своего узбекского коллегу президент Таджикистана встретил лично. А по пути следования кортежа на улице, несмотря на моросящий дождь, выстроилась живая очередь на несколько километров. Люди вышли приветствовать лидеров двух стран с цветами и флагами.

Чтобы решить вопросы, которые копились более 20 лет нужно действительно чувствовать родство двух народов. Всего за несколько часов главам двух государств удалось достичь соглашения по всем пунктам.

«Если вы обратите внимание, в заявлении моего брата говорится: «Если вы мне зададите вопрос, остались ли нерешенные вопросы, он ответит нет, и я полностью с ним солидарен», — говорит президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Все переговоры и в узком, и в расширенном составах ведут на русском. Сейчас нет не только языковых барьеров, но и приграничных. Президенты договорились об упразднении визового режима сроком до 30 дней и поэтапном возобновлении работы всех 16 пунктов пропуска на границе между двумя странами. Несколько пунктов, кстати, уже возобновили работу с 1 марта.

«Вы видели глаза участников на КПП? Многие своих родственников не видели по 25 лет. Я был горд, что люди радовались. Наша цель — делать все, чтобы людям было хорошо и комфортно», — отметил президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиеев.

В скором времени города и области двух стран свяжут железнодорожные, автомобильные и воздушные пути сообщения, а товарооборот между странами в ближайшие годы планируют довести до полумиллиарда долларов.

Визиты в страны Центральной Азии Шавкат Мирзиеев начал совершать в марте прошлого года. Президент Узбекистана уже был в Кыргызстане Туркменистане и дважды в Казахстане . В это время в Таджикистане готовились к его прилету. За многие годы накопилось немало вопросов, решение которых требовало усердной работы межправкомиссий. По многим из них удалось договориться сегодня. Свидетельство тому — подписание солидного пакета документов.

Президенты и делегации обеих стран подписывают сразу 27 документов. На церемонии кабинеты министров двух государств практически в полном составе ставят подписи. Здесь соглашения и программы о сотрудничестве в самых разных сферах — от экономической и водно-энергетической до культурной и гуманитарной.

«Открывается новая страница сотрудничества, которая наполнена новыми задачами, новыми перспективами в интересах двух народов», — уверен журналист из Узбекистана Саида Давлятова.

Реализовывать подписанные документы начали уже сегодня. Президенты дистанционно возобновили работу железнодорожного участка Галаба Амузанг.

А это уже первые шаги на пути к увеличению товарооборота. Главы государств ознакомились с выставкой товаров Узбекистана. Более 100 узбекских компаний представили лучшие образцы легкой и пищевой промышленности, фармацевтики, электротехники.

По словам участника выставки из Узбекистана Хусыра Джумаева, в декабре был заключен контракт на 75 тысяч долларов с Таджикистаном. После этой выставки будет скачок.

Насколько успешно реализовывают соглашения в другие сферах, обсудят теперь уже в Узбекистане. Шавкат Мирзиеев пригласил Эмомали Рахмона совершить государственный визит в его страну.

В субботу Шавкат Мирзиеев встретится с премьер-министром Таджикистана и спикером парламента, после чего вернется в Узбекистан.

Ранее сообщалось, что по итогам визита Мирзиеева в Таджикистан подписано около 30 документов.

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