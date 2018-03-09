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Узбекистан и Таджикистан отменили визовый режим, введенный между странами в 2001 году
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Узбекистан и Таджикистан отменили визовый режим, введенный между странами в 2001 году 

ТАСС 9 марта 2018
ТАШКЕНТ, 9 марта. /ТАСС/. Соглашение об отмене визового режима, в соответствии с которым граждане Узбекистана и Таджикистана могут находиться на территории друг друга в течении 30 дней без каких-либо разрешительных документов, подписано 9 марта в ходе первого госвизита узбекистанский лидер Шавката Мирзиёева в Душанбе. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.
"Граждане двух государств могут находиться на территории друг у друга в течении 30 дней без каких-либо разрешительных документов, соглашение об этом подписали президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев", — говорится в сообщении.
Для обеспечения нормальных условий для граждан обеих стран при пересечении границы, 1 марта после многолетнего перерыва возобновили работу девять контрольно-пропускных пунктов. Восстановлена деятельность восьми автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуска. В апреле прошлого года национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» совершила первый за 25 лет рейс по маршруту Ташкент — Душанбе. Авиасообщение между странами прекратилось в 1992 году, после начала гражданской войны в Таджикистане.
Договор о совместной границе
Стороны также подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы.
"Президент Республики Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Республики Таджикистан подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы", — говорится в сообщении.
Госкомиссии по делимитации и демаркации границы между соседними республиками были созданы еще в 2000 году. Меньше чем за два года они согласовали 84% совместной границы, или 1240 км из 1332 имеющихся. В 2002 году договор о согласованных участках границы был подписан главами республик. Однако обмен ратификационными грамотами о вступлении документа в силу произошел только в 2009 году.
Это было связано с тем, что продолжительные переговоры по оставшимся участкам границы, протяженностью около 93 км, завершились безрезультатно. В 2012 году стороны предприняли еще одну попытку завершить оформление границы, однако и она не имела успеха. Основным камнем преткновения явилась территория, на которой в 40-х годах прошлого столетия была возведена плотина Фархадской ГЭС.
Договоренность по самому спорному участку границы была достигнута в январе текущего года в ходе рабочего визита в Душанбе премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. Стороны договорились, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект — собственностью Узбекистана.
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