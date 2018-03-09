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Таджикистан и Узбекистан полностью восстановят авиасообщение
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Таджикистан и Узбекистан полностью восстановят авиасообщение 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
ДУШАНБЕ, 9 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. Узбекистан и Таджикистан в ходе госвизита президента Шавката Мирзиёева в Душанбе достигли договоренности о совместных шагах по скорейшему возобновлению полноценного функционирования железнодорожных, автомобильных и воздушных путей сообщения, а также по снижению тарифов транзитных перевозок, сообщил журналистам президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
После начала гражданской войны в Таджикистане (1992-1997 годы) Узбекистан закрыл железнодорожное сообщение между двумя странами, разрешив лишь транзит таджикских поездов через свою территорию. В ноябре 2011 года Узбекистан приостановил движение всех поездов через железнодорожный перегон Галаба-Амузанг, который является участком дороги, ведущим в Хатлонскую область Таджикистана.
Весной 2012 года узбекская сторона приступила к демонтажу железнодорожных путей по направлению к Хатлонской области Таджикистана. Рахмон отметил важность возобновления работы данного железнодорожного участка.
"Сегодня мы … запустим в эксплуатацию данный участок. Мы согласовали практически все нерешенные вопросы по границе", — сказал Рахмон по итогам перговоров с Мирзиёевым. Через указанную железную дорогу будет вывозиться продукция, производимая предприятиями Хатлонской области, в частности субъектами свободных экономических зон «Дангара» и «Пяндж», а также заводами в Яванском районе.
Увеличению объемов железнодорожных грузоперевозок между двумя соседними странами послужит снижение тарифов на транзит грузов. Кроме того, благодаря запуску этой железнодорожной ветки будет пущен пассажирский поезд по маршруту Куляб-Москва, который будет проходить через железнодорожный пункт пропуска «Амузанг» в Узбекистане.
В апреле прошлого года было возобновлено авиасообщение между столицами двух стран Душанбе и Ташкентом, прерванное в сентябре 1992 года. После подписания в Душанбе межправсоглашения в скором времени будут открыты авиарейсы по маршрутам Душанбе-Самарканд и Душанбе-Бухара, в города где компактно проживают этнические таджики. До 1991 года две страны связывали до 10 авиарейсов в день.
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