Таджикистан и Узбекистан полностью восстановят авиасообщение

После начала гражданской войны в Таджикистане (1992-1997 годы) Узбекистан закрыл железнодорожное сообщение между двумя странами, разрешив лишь транзит таджикских поездов через свою территорию. В ноябре 2011 года Узбекистан приостановил движение всех поездов через железнодорожный перегон Галаба-Амузанг, который является участком дороги, ведущим в Хатлонскую область Таджикистана.

Весной 2012 года узбекская сторона приступила к демонтажу железнодорожных путей по направлению к Хатлонской области Таджикистана. Рахмон отметил важность возобновления работы данного железнодорожного участка.

"Сегодня мы … запустим в эксплуатацию данный участок. Мы согласовали практически все нерешенные вопросы по границе", — сказал Рахмон по итогам перговоров с Мирзиёевым. Через указанную железную дорогу будет вывозиться продукция, производимая предприятиями Хатлонской области, в частности субъектами свободных экономических зон «Дангара» и «Пяндж», а также заводами в Яванском районе.

Увеличению объемов железнодорожных грузоперевозок между двумя соседними странами послужит снижение тарифов на транзит грузов. Кроме того, благодаря запуску этой железнодорожной ветки будет пущен пассажирский поезд по маршруту Куляб-Москва, который будет проходить через железнодорожный пункт пропуска «Амузанг» в Узбекистане.

В апреле прошлого года было возобновлено авиасообщение между столицами двух стран Душанбе и Ташкентом, прерванное в сентябре 1992 года. После подписания в Душанбе межправсоглашения в скором времени будут открыты авиарейсы по маршрутам Душанбе-Самарканд и Душанбе-Бухара, в города где компактно проживают этнические таджики. До 1991 года две страны связывали до 10 авиарейсов в день.