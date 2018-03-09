Как сто лет назад в Белоруссии пытались построить народную республику

9 марта 1918 года в Минске провозгласили создание Белорусской народной республики (БНР). Политическому новообразованию не суждено было стать государством, но и сегодня об этом историческом факте не забыли. И по сей день преемственность БНР — важная часть белорусской националистической идеологии. RT разбирался, почему сто лет назад попытка белорусов обрести независимость от России окончилась неудачей и как миф о БНР соотносится с исторической правдой. «Несостоявшаяся государственность»

9 марта 1918 года в Минске исполкомом Рады Всебелорусского съезда (разогнанного большевиками в декабре 1917 года собрания представителей политических сил населённых белорусами губерний России. — RT) заявил о создании Белорусской народной республики (БНР) во главе с Верховной радой

Это был уже второй декрет, вторая Уставная грамота нового государства, которое претендовало на власть в населённых белорусами районах. Однако никакой реальной власти на тот момент самопровозглашённая Белорусская народная республика не имела. Минск с 20 февраля 1918 года контролировали немецкие войска, и провозглашалась республика в условиях немецкой оккупации большинства белорусских территорий.

Первая Уставная грамота, передававшая всю власть исполкому Рады Всебелорусского съезда, принималась в более свободных условиях. Произошло это 20 февраля 1918 года, когда Минск на один день был занят 1-м Польским корпусом генерала Иосифа Довбор-Мусницкого. Поляки даже разрешили вывесить флаги белорусских националистов — бело-красно-белые знамёна. Пришедшие позже немцы такой вольности не позволяли. Они хотя и не стали разгонять интеллигентов, называвших себя властями, но БНР — новую республику — не признали.

Поэтому, когда 23 марта 1918 года Рада БНР провозгласила независимость нового государственного образования, это решение осталось лишь на бумаге. Все властные функции по-прежнему выполняла немецкая оккупационная администрация.

Лишь со второй половины 1918 года органам власти БНР было дозволено осуществлять некоторые административные функции на оккупированных территориях. Независимость БНР не признали ни Советская Россия, ни белые правительства, ни страны Антанты.

Олег Неменский. «БНР не состоялась, потому что на протяжении тех нескольких месяцев, пока её старались создать, не заработал ряд органов, являющихся необходимыми признаками государственности», — отметил в интервью RT научный сотрудник Института славяноведения РАН

С выводом немецких войск в 1919 году руководители БНР отправились в эмиграцию, а в Минске вся власть перешла к правительству образованной ранее Советской Социалистической Республики Беларусь

Однако эпизодически республика времён немецкой оккупации ещё напоминала о себе. В 1920 году под флагом БНР против советской власти воевал известный авантюрист времён гражданской войны — «батька» Станислав Булак-Балахович, до этого успевший послужить и красным, и белым, и везде отличившийся крайней жестокостью и участием в еврейских погромах.

В том же 1920 году в Слуцком уезде произошло скоротечное антибольшевистское восстание. Формально восставшие ориентировались на эмигрантскую Раду БНР, но реально, как и Балахович, опирались на поддержку поляков.

«БНР была политическим проектом части белорусских элит, оставшихся на территории, оккупированной немцами, которые попытались создать белорусское государство, но этого не получилось. И в 1925 году на съезде Рады БНР было признано, что именно Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР) является единственным субъектом, представляющим интересы белорусского народа на международной арене», — отметил в интервью RT научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Беларуси Пётр Петровский.

«В большинстве своём в общественном сознании белорусов БНР попросту нет. Есть только у небольшой группы людей: либо профессиональных историков, либо оппозиционных политиков, которые используют БНР как исторический феномен для своих политических целей, противопоставляя БНР советской государственности», — отмечает эксперт.

«Ранние формы фашизма»

Однако, по словам Олега Неменского, попытки создать БНР в 1918 году, несмотря на их скоротечную историю, имеют достаточно большое значение для современной белорусской националистической оппозиции.

Противники президента Лукашенко традиционно празднуют и 9 марта — провозглашение БНР, и так называемый День воли — 25 марта, когда Рада БНР объявила о независимости страны.

Для них обращение к образу БНР как к образованию альтернативной белорусской государственности позволяет поднять сразу несколько вопросов. Во-первых, вопрос о характере советского периода. Если истоки белорусской государственности в БНР, то СССР надо провозгласить оккупантом по примеру Украины Польши и стран Прибалтики.

Во-вторых, встаёт вопрос о границах. Территория, на которую претендовала БНР, гораздо шире границ нынешней Республики Беларусь, — туда, в частности, входят российская Смоленщина, польское Подляшье и литовский Вильнюс

В-третьих, вопрос о государственных символах: нынешние герб и флаг Белоруссии напоминают символику БССР, в то время как после выхода из состава СССР и до прихода к власти Александра Лукашенко страна использовала бело-красно-белый флаг (гамма, соответствующая флагу Польши. — RT) и герб «Погоня», дублировавший герб соседней Литвы . Оба символа использовала и БНР.

Кроме того, существует языковой вопрос. На территории БНР государственным языком провозглашался только белорусский, а не белорусский и русский, как сейчас.

«Наконец, это вопрос об интеграции с Европой и объединении с Россией, — отмечает Олег Неменский. — Немцам были выгодны любые движения, которые отрывали эту территорию от России. А в самом статусе оккупированной Германией территории можно увидеть и интеграцию с Европой».

По мнению эксперта, одной из главных причин образования БНР был вакуум власти, возникший после распада Российской империи. Как и в соседней Украине, в Белоруссии местные националисты попытались создать своё государство. И хотя ранее белорусский национализм не был столь русофобским, как национализм украинский, именно деятели БНР пытались его радикализировать по примеру Украины.

«Стоит отметить, что так называемый премьер-министр БНР Вацлав Ластовский пытался называть белорусов кривичами, действуя так же, как украинские националисты, переименовавшие местное население в украинцев. Главное, чтобы не звучал общий корень со словом «русские», — утверждает эксперт.

По его словам, хотя БНР не пользовалась массовой поддержкой населения (большинство белорусов о ней просто не знали) и не опиралась на военную силу (за неимением оной), идеология этого образования была близка к тоталитарным движениям XX века. «Если почитать того же Вацлава Ластовского, то можно увидеть, что это ранние формы фашизма. Крайне правое, милитаристское, вождистское государство получилось бы, если бы история дала ему шанс», — утверждает эксперт.

«Всё намного сложнее»

С тем, что миф о Белорусской народной республике сейчас активно эксплуатирует белорусская оппозиция, согласен и Пётр Петровский. Однако, по его словам, историю БНР понимают слишком упрощённо как оппозиционеры, так зачастую и их противники.

«Это продолжение мифа о БНР, который создавал цээрушный Институт изучения СССР в Мюнхене, продвигая идеологемы, направленные на разжигание русофобии и антисоветчины, — отмечает эксперт. — Этот миф не имеет ничего общего с той БНР, которая была на самом деле».

Так, политолог подчёркивает, что, хотя сейчас наследниками БНР себя провозглашают сторонники западных ценностей, рынка и частной собственности, большинство в Раде БНР изначально занимали белорусские социалисты-революционеры, настаивавшие на социализации земли. «Также там были российские монархисты и западнорусы типа Ефима Карского», — отмечает Петровский.

«Более того, Рада БНР направила осенью 1918 года письмо лично Деникину, где заявляла, что при поддержке Деникиным БНР она отменит акт о провозглашении независимости и будет выступать за федеративную Россию», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в переписке с Радой БНР по вопросам церковной жизни в Белоруссии состоял и патриарх Тихон, тогдашний предстоятель Русской православной церкви , который «благословил труды всего правительства Белорусской народной республики».

«Представители БНР пытались общаться со всеми, и большевиками в том числе», — отметил Олег Неменский. По его словам, такие контакты были вызваны безуспешными попытками добиться международного признания.

В апреле 1918 года несколько представителей Рады БНР во главе с поляком Романом Скирмунтом отправили телеграмму германскому кайзеру Вильгельму II, заявив, что видят будущее Белоруссии под немецкой опекой. Позже предпринимались попытки связаться с французами и британцами.

«На сегодняшний день БНР больше является жупелом и формой манипуляции, — считает Пётр Петровский. — И это никоим образом не связано с исторической БНР, которая существовала в 1918—1925 годах, когда всё было намного сложнее».

Организация, именующая себя Белорусской народной республикой, существует до сих пор. Сейчас её возглавляет гражданка Канады Ивонка Сурвилла, в 1997 году сменившая на этом посту Иосифа Сажича, который служил полицаем на оккупированных немцами территориях в годы Великой Отечественной войны. В год столетия БНР «Верховная рада» призывает активно бороться с «пророссийским режимом Лукашенко».

«Что касается той Рады БНР, что находится за границей, то никакого отношения к первоначальной БНР она не имеет, — отмечает Пётр Петровский. — Ни один её член ни на каком этапе не был связан с первоначальной БНР. Она была создана в 1947 году на средства ЦРУ США из числа эмигрантов, которые сотрудничали с фашистами в 1941—1945 годах, и использовалась как инструмент борьбы с СССР и социалистическим блоком в конкретной ситуации Белоруссии в рамках холодной войны».

Несмотря на антигосударственную риторику современных «наследников» БНР, в 2018 году власти Минска согласовали проведение митинга и концерта оппозиции 25 марта — в день провозглашения независимости республики. Также на здании, где в 1918 году заседал исполком Рады Всебелорусского съезда и было принято решение о создании БНР, поместят мемориальную доску.

«Нынешняя белорусская власть старается быть представительницей всего белорусского общества, а ради этого пытается показаться симпатичной самым разным его группам: и пророссийскому большинству, и антироссийскому меньшинству», — отметил Олег Неменский.

Однако, по словам эксперта, хотя с точки зрения простой политической конъюнктуры это разумно, такое потворство националистам не сулит ничего хорошего белорусскому руководству. «Те, кто ходит с флагами БНР, никогда не будут сторонниками Лукашенко», — подчеркнул политолог.