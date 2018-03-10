Ещё
В Астане обсудят возможности для женщин в Афганистане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Астане обсудят возможности для женщин в Афганистане 

РИА Новости 10 марта 2018
АЛМА-АТА, 10 мар — РИА Новости. Осенью в 2018 году в Астане пройдет международная конференция «Расширение возможностей для женщин в Афганистане», сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.
Как сообщается в распространенном в субботу пресс-релизе внешнеполитического ведомства республики, делегация Казахстана во главе со спецпредставителем по Афганистану — послом по особым поручениям Станиславом Василенко приняла участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане.
"В ходе мероприятия члены Совбеза единогласно одобрили резолюцию 2405, содержащую оценку ситуации в этой стране, а также продлившую мандат миссии ООН по содействию Афганистану на очередной годовой период", — отмечается в сообщении. Данное мероприятие проводится ежеквартально в связи необходимостью исполнения положений соответствующих резолюций СБ ООН для обсуждения политических событий в стране. Особенностью нынешнего заседания стал фокус на важности участия женщин в процессе мирного урегулирования.
В своем выступлении Василенко заявил, что политические и экономические проблемы, а также угрозы безопасности, с которыми продолжает сталкиваться Афганистан, требуют постоянной поддержки со стороны стран региона, международного сообщества, и, в особенности, Совета безопасности. Было подчеркнуто, что женщины наряду с молодежью занимают центральное место во всем цикле предотвращения конфликтов.
"В этой связи осенью 2018 года в Астане Казахстан планирует организовать международную конференцию «Расширение возможностей для женщин в Афганистане», — говорится в пресс-релизе.
Василенко также отметил в ходе заседания, что Казахстан выступил с инициативой о продолжении программы образования для афганских граждан при ее софинансировании со стороны Европейского союза и других партнеров. В рамках казахстанской образовательной программы стоимостью порядка 50 миллионов долларов в период с 2010 по 2021 годы в вузах Казахстана пройдут обучение около 1000 граждан Афганистана.
РИА Новости: последние новости
Лидеры стран Центральной Азии проведут переговоры От Солдата до Генерала: какие "военные" имена дают детям в Киргизии В ДНР заявили, что контактная группа в Минске в марте соберется один раз
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России148
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям156
Атомные подлодки РФ дошли до США117
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле285
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео303
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение