В Астане обсудят возможности для женщин в Афганистане

Как сообщается в распространенном в субботу пресс-релизе внешнеполитического ведомства республики, делегация Казахстана во главе со спецпредставителем по Афганистану — послом по особым поручениям Станиславом Василенко приняла участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане.

"В ходе мероприятия члены Совбеза единогласно одобрили резолюцию 2405, содержащую оценку ситуации в этой стране, а также продлившую мандат миссии ООН по содействию Афганистану на очередной годовой период", — отмечается в сообщении. Данное мероприятие проводится ежеквартально в связи необходимостью исполнения положений соответствующих резолюций СБ ООН для обсуждения политических событий в стране. Особенностью нынешнего заседания стал фокус на важности участия женщин в процессе мирного урегулирования.

В своем выступлении Василенко заявил, что политические и экономические проблемы, а также угрозы безопасности, с которыми продолжает сталкиваться Афганистан, требуют постоянной поддержки со стороны стран региона, международного сообщества, и, в особенности, Совета безопасности. Было подчеркнуто, что женщины наряду с молодежью занимают центральное место во всем цикле предотвращения конфликтов.

"В этой связи осенью 2018 года в Астане Казахстан планирует организовать международную конференцию «Расширение возможностей для женщин в Афганистане», — говорится в пресс-релизе.