Президент Узбекистана впервые за последнюю четверть века совершит госвизит в Таджикистан

"В ходе переговоров на высшем уровне будут рассмотрены вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансового, транспортно-коммуникационного, туристического, культурно-гуманитарного и межрегионального сотрудничества, упрощения взаимных поездок граждан, региональные и международные проблемы, представляющие обоюдный интерес", — сообщило ранее министерство иностранных дел Узбекистана.

О готовности возобновить узбекско-таджикские переговоры по пограничным и другим спорным вопросам Шавкат Мирзиёев неоднократно публично заявлял с начала минувшего года. Однако на сегодняшний день Таджикистан — единственная из граничащих с Узбекистаном стран, которую он не посетил с визитом. Эксперты полагают, что без предварительного урегулирования пограничной проблемы переговоры на высшем уровне вряд ли будут эффективными. Именно этим объясняются совместные усилия в минувшем и начале текущего года правительств республик по завершению делимитации и демаркации общей государственной границы и упрощении порядка ее пересечения.

Границу оформят

Госкомиссии по делимитации и демаркации границы между соседними республиками были созданы еще в 2000 году. Меньше чем за два года они согласовали 84% совместной границы, или 1240 км из 1332 имеющихся. В 2002 году договор о согласованных участках границы был подписан главами республик. Однако обмен ратификационными грамотами о вступлении документа в силу произошел только в 2009 году. Это было связано с тем, что продолжительные переговоры по оставшимся участкам границы, протяженностью около 93 км, завершились безрезультатно. В 2012 году стороны предприняли еще одну попытку завершить оформление границы, однако и она не имела успеха. Основным камнем преткновения явилась территория, на которой в 40-х годах прошлого столетия была возведена плотина Фархадской ГЭС.

В минувшем году государственные комиссии Узбекистана и Таджикистана возобновили прерванную пять лет назад работу по делимитации и демаркации общей госграницы.

"Правительство Таджикистана приняло постановление об образовании нового состава комиссии по разрешению приграничных вопросов с соседним Узбекистаном, которую возглавит премьер-министр, в ее составе: председатель Госкомитета по геодезии и картографии, министры юстиции и иностранных дел и еще ряд высокопоставленных чиновников", — сообщило в декабре 2017 года таджикское информационное агентство ASIA Plus.

В январе текущего года в ходе рабочего визита в Душамбе премьер-министра Узбекистана была подтверждена солидарность двустороннего сотрудничества и готовность укреплять нормативную и правовую базу межправительственных связей.

Главным результатом этого визита стала достигнутая в ходе заседания совместной межправкомиссии под председательством премьер-министров Абдуллы Арипова и Кохира Расулзоды договоренность по самому спорному участку совместной госграницы, на котором расположена плотина Фархадской ГЭС.

"Стороны договорились, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект — собственностью Узбекистана", — сообщило внешнеполитическое ведомства Узбекистана. При этом охрану объекта будет осуществлять таджикская сторона, а его техобслуживанием займется Узбекистан.

По данным ведомства, договор об оставшихся участках совместной узбекско-таджикской госграницы будет подписан в ходе начинающегося сегодня госвизита главы Узбекистана в Таджикистан.

Визы отменят

Узбекистан и Таджикистан договорились об отмене визовых ограничений, введенных между странами в 2001 году.

"Соглашение будет подписано в ходе первого официального визита президента Шавката Мирзиёева в Таджикистан", — сообщил накануне визита председатель Госкомтуризма Узбекистана Азиз Абдухакимов . По его словам, отмены визоваго режима с нетерпением ждут граждане обеих стран.

"На первых порах ожидаем большое число взаимных поездок родственников, друзей, знакомых и, конечно же, бурный рост медицинского и других видов туризма. Специалисты полагают, что уже в текущем году около 200 тыс. граждан Таджикистана посетят Самарканд, Бухару Хиву и другие города республики", — отметил глава Госкомтуризма.

Для обеспечения нормальных условий для граждан обеих стран при пересечении границы, 1 марта после многолетнего перерыва возобновили работу девяти контрольно-пропускных пунктов. Восстановлена деятельность восьми автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуска. В апреле прошлого года национальная авиакомпания Uzbekistan Airways совершила первый за 25 лет рейс по маршруту Ташкент — Душанбе. Авиасообщение между странами прекратилось в 1992 году, после начала гражданской войны в Таджикистане.

Сблизят позиции по Рогунской ГЭС Эксперты полагают, что в Душанбе в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы, связанные с региональными водно-энергетическими проблемами и возведением Рогунской ГЭС, строительство которой возобновилось в октябре 2016 года.

"После строительства Рогунской ГЭС Таджикистан сможет обеспечивать электричеством соседние страны. Влага, накапливаемая в его водохранилище, в сезоны засухи и маловодья будет использоваться в качестве крупного источника воды", — неоднократно заявляла пресс-служба главы Таджикистана. По мнению Узбекистана, плотина Рогунской ГЭС несет высокие экологические и сейсмических риски, а также негативно скажется на поливном земледелии во всем регионе.

6 марта АО «Узбекэнерго» и Министерство энергетики и водного хозяйства Таджикистана заключили соглашение о поставке электроэнергии из Таджикистана в Узбекистан в объеме до 1,5 млрд квт/ч по взаимовыгодным условиям в период вегетации 2018 года.

В минувшем году Узбекистан завершил монтаж пяти линий электропередачи для восстановления параллельной работы с энергосистемой Таджикистана, в рамках возрождения единого энергетического кольца в Центральной Азии. В время СССР это кольцо позволяло Узбекистану, Казахстану , Таджикистану и Киргизии пользоваться общими мощностями и не испытывать дефицита электроэнергии. После распада СССР из-за разногласий между соседями энергокольцо было демонтировано. Эксперты полагают, что шаги по его восстановлению помогут сблизить позиции сторон по Рогунской ГЭС.

"Вечер Дружбы"

В рамках первого государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан пройдет совместный концерт мастеров искусств двух стран «Вечер Дружбы». Как сообщают СМИ Таджикистана, концерт состоится 9 марта в киноконцертном центре «Кохи Борбад».