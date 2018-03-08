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Таджикистан увеличил штат на открывшихся пограничных пунктах с Узбекистаном
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Таджикистан увеличил штат на открывшихся пограничных пунктах с Узбекистаном 

Sputnik Узбекистан 8 марта 2018
Фото: Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Сразу после открытия новых контрольно-пропускных пунктов на таджикско-узбекской границе погранведомство Таджикистана увеличило штатную численность своих сотрудников на всех КПП с Узбекистаном на три-четыре.
"Данное решение было принято для того, чтобы создать максимальные условия для граждан и быстро пропускать через границу желающих, во избежание больших очередей", — сообщил пресс-секретарь пограничных войск Госкомитета национальной безопасности республики Мухаммад Улугходжаев.
По его словам, в ближайшем будущем планируется увеличить на всех КПП границы с Узбекистаном кабины пограничного контроля и тем самым увеличить пропускную способность на границе, пишет Sputnik Таджикистан.
Напомним, 1 марта на таджикско-узбекской границе возобновили работу один железнодорожный и восемь автомобильных пунктов пропуска, а также один пограничный пост. Постановление об этом было принято правительством Узбекистана 21 февраля.
В тот день официально начали функционировать КПП «Джартепа», соединяющий таджикский Пенджикент с узбекским Самаркандом; КПП «Кушкент» и «Учтурган», соединяющие таджикский Ганчи и Зафарабад с узбекским Джизаком.
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