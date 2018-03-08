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На границе Азербайджана задержали сирийца с картой РФ
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На границе Азербайджана задержали сирийца с картой России 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: Fotolia / ctpaep
Азербайджанские пограничники задержали на границе с Ираном гражданина Сирии, у которого при себе была карта России, сообщает пресс-служба госпогранслужбы.
"Седьмого марта на служебной территории пограничной заставы близ города Астара пограничный наряд Лянкяранского пограничного отряда обнаружил на контрольно-следовой полосе отпечатки ног нарушителя, ведущие в сторону Азербайджанской Республики с территории Исламской Республики Иран", — говорится в сообщении.
Уточняется, что нарушитель границы был задержан близ заправочной станции на магистральной дороге Астара-Арчиван. Установлено, что это гражданин Сирии Таир Али Абдульсалам 1990 г.р.
"У нарушителя границы при себе были обнаружены два принадлежащих ему паспорта гражданина Сирии, в двух папках карты Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Беларуси, 1 религиозная книга, 578 долларов США, 1300 евро, 170 000 риалов ИРИ", — уточняет ведомство.
По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.
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