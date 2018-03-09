Европарламент не будет наблюдать за выборами в России и Азербайджане

Выборы в России намечены на 18 марта, в Азербайджане — на 11 апреля.

"Европейский парламент не будет наблюдать за избирательным процессом и, следовательно, не будет комментировать его и объявленные позже результаты", — говорится в документе.

Ни один из членов ЕП не получил официального мандата на то, чтобы стать наблюдателем от лица Европарламента, поэтому любая подобная инициатива от кого-либо из евродепутатов будет исключительно личной, говорится в сообщении.

В ЕП заявили также, что намерены обсудят доклад об отношениях между ЕС и Азербайджаном на своем пленарном заседании. Документ и представит официальную позицию ЕП по теме выборов.

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