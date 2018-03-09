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Европарламент не будет наблюдать за выборами в России и Азербайджане
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Европарламент не будет наблюдать за выборами в России и Азербайджане 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Чиновники Европарламента (ЕП) не будут наблюдать за ходом президентских выборов, которые состоятся в ближайшее время в России и Азербайджане, сообщается в пресс-релизе ЕП.
Выборы в России намечены на 18 марта, в Азербайджане — на 11 апреля.
"Европейский парламент не будет наблюдать за избирательным процессом и, следовательно, не будет комментировать его и объявленные позже результаты", — говорится в документе.
Ни один из членов ЕП не получил официального мандата на то, чтобы стать наблюдателем от лица Европарламента, поэтому любая подобная инициатива от кого-либо из евродепутатов будет исключительно личной, говорится в сообщении.
В ЕП заявили также, что намерены обсудят доклад об отношениях между ЕС и Азербайджаном на своем пленарном заседании. Документ и представит официальную позицию ЕП по теме выборов.
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