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Мирзиеев назвал встречу с главой Узбекистана историческим моментом
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Мирзиеев назвал встречу с главой Узбекистана историческим моментом 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
ДУШАНБЕ, 9 мар — РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал встречу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым началом нового исторического этапа в таджикско-узбекских отношениях дружбы и многопланового сотрудничества.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу начал двухдневный визит в Таджикистан. Сообщалось о планах подписать более 25 двусторонних документов, в том числе договор об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы и соглашение о взаимных поездках граждан.
Рахмон добавил, что стороны решили практически все накопившиеся за последние 20 лет вопросы. «С первых дней вступления в должность мой дорогой друг и брат Шавкат Миромонович как убеждённый сторонник укрепления сотрудничества с соседями по региону делал всё от него зависящее, чтобы создать основу для последовательного и многогранного развития наших взаимоотношений», — сказал он.
Рахмон выразил уверенность, что результаты исторического визита Мирзиеева в Таджикистан «придадут качественно новый импульс динамичному и гармоничному развитию всего комплекса двухстронних отношений на долгосрочной основе».
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