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Самые лучшие женщины: Лукашенко к 8 марта раздал госнаграды
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Самые лучшие женщины: Лукашенко к 8 марта раздал госнаграды 

Мир24 7 марта 2018
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил госнаграды многодетным матерям и женщинам разных профессий — учителям, медикам, экономистам и спортсменам, сообщает «МИР 24».
«Белорусские женщины — самые лучшие и красивые, умеющие удивительным образом сочетать в себе силу характера и необыкновенную женственность. Многие из вас достигают больших высот, скажу как есть, иногда даже в неженских профессиях. Особенно это заметно в спорте. А какой подвиг совершают матери, особенно многодетные. На их плечах не меньшая физическая и эмоциональная нагрузка», — отметил Лукашенко.»
Во Дворце независимости отметили сразу два праздника — Международный женский день и День защитника Отечества. Офицерам глава республики присвоил очередные воинские и милицейские звания и отметил, что призвание женщины — украшать мир, а мужчины — его защищать.
Среди награжденных оказалась и олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова. Президент вручил ей орден Отечества третьей степени.
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