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МИД: Никаких «молочных войн» между Россией и Беларусью нет
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МИД: Никаких «молочных войн» между Россией и Беларусью нет 

Российская Газета 7 марта 2018
Фото: Российская Газета
Москва отрицает наличие каких-либо «молочных войн» между Россией и Беларусью, возникающие проблемы решаются в рабочем порядке. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я, как и говорила в прошлый раз, не обнаружила никаких «военных действий» между Россией и Белоруссией по молоку и молочной продукции, об этом в принципе не может быть и речи. Взаимные поставки продовольственных товаров и сельхозсырья являются важнейшей статьей торговли между нашими странами, нашими союзными государствами", — сказала Захарова на традиционном брифинге для журналистов.
При этом она указала, что в торгово-экономических отношениях двух стран наблюдается положительная динамика.
"Естественно, что при таких объемах торговли временами появляются отдельные проблемные моменты. Главное, что они решаются по линии профильных органов РФ и Белоруссии, прежде всего, министерств сельского хозяйства, которые находятся в постоянном контакте друг с другом в целях скорейшего снятия возникающих вопросов", — подчеркнула Захарова, слова которой приводит РИА Новости.
Напомним, Россельхознадзор планировал с 26 февраля ограничить ввоз из Беларуси молока и ряда видов молочной продукции для переработки. Ограничения распространятся на поставки пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок наливом; сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных молока и сливок; наливной, концентрированной, сухой молочной сыворотки; концентрата сывороточного и молочного белка.
Россельхознадзор 6 марта вновь перенес сроки введения временных ограничений на поставки белорусской молочной продукции в РФ. Теперь запрет вступит в силу с 15 марта. В ведомстве предупредили, что после этой даты все партии молочной продукции, поступившие на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусской границе, будут возвращены в Беларусь.
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