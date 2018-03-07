Новый Совбез Армении возглавит премьер-министр

Президент Армении и спикер Национального собрания (парламент) не войдут в новый состав нового Совета безопасности республики. Это предусмотрено принятым 7 марта в парламенте законом «О формировании и деятельности Совета безопасности». За обновление Совбеза проголосовали 86, «против» — 8 депутатов, сообщают ереванские СМИ.

Возглавит Совет безопасности премьер-министр. В его составе больше не будет президента и спикера парламента, которые входят в состав ныне действующего совета. Помимо главы правительства в Совбез войдут все вице-премьеры, секретарь Совета безопасности, главы Минобороны МИД , директор Службы национальной безопасности, начальник полиции и начальник генштаба Вооружённых сил Армении.

Изменение состава, а также порядка формирования и деятельности Совета безопасности обусловлено конституционной реформой с переходом к парламентской форме правления, отметил первый замминистра юстиции Артур Ованнисян.