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Новый Совбез Армении возглавит премьер-министр
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Новый Совбез Армении возглавит премьер-министр 

Парламентская газета 7 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Президент Армении и спикер Национального собрания (парламент) не войдут в новый состав нового Совета безопасности республики. Это предусмотрено принятым 7 марта в парламенте законом «О формировании и деятельности Совета безопасности». За обновление Совбеза проголосовали 86, «против» — 8 депутатов, сообщают ереванские СМИ.
Возглавит Совет безопасности премьер-министр. В его составе больше не будет президента и спикера парламента, которые входят в состав ныне действующего совета. Помимо главы правительства в Совбез войдут все вице-премьеры, секретарь Совета безопасности, главы Минобороны, МИД, директор Службы национальной безопасности, начальник полиции и начальник генштаба Вооружённых сил Армении.
Изменение состава, а также порядка формирования и деятельности Совета безопасности обусловлено конституционной реформой с переходом к парламентской форме правления, отметил первый замминистра юстиции Артур Ованнисян.
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