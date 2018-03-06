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В Невельский район не пропустили 12 тонн говядины из Белоруссии
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В Невельский район не пропустили 12 тонн говядины из Белоруссии 

АиФ Северо-запад 6 марта 2018
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в пункте пересечения государственной границы РФ на российско-белорусском участке в деревне Лобок Невельского района запретили ввоз из Белоруссии более 12 тонн охлажденной говядины в четвертинах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инспекторы обнаружили несоответствие номера транспортного средства, указанного в ветеринарном сертификате, фактическому и отмеченному в транспортной накладной.
Перемещение подконтрольной Россельхознадзору партии по таможенной территории ЕЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза, продукцию вернут в Республику Беларусь.
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