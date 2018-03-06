В Невельский район не пропустили 12 тонн говядины из Белоруссии

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу , Ленинградской и Псковской областям в пункте пересечения государственной границы РФ на российско-белорусском участке в деревне Лобок Невельского района запретили ввоз из Белоруссии более 12 тонн охлажденной говядины в четвертинах, сообщили в пресс-службе ведомства. Инспекторы обнаружили несоответствие номера транспортного средства, указанного в ветеринарном сертификате, фактическому и отмеченному в транспортной накладной. Перемещение подконтрольной Россельхознадзору партии по таможенной территории ЕЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза, продукцию вернут в Республику Беларусь.