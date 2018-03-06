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Россияне в Белоруссии смогут досрочно проголосовать на выборах президента 11 марта
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Россияне в Белоруссии смогут досрочно проголосовать на выборах президента 11 марта 

ТАСС 6 марта 2018
МИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Российские граждане в Белоруссии смогут досрочно проголосовать на выборах президента 11 марта. Об этом во вторник сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.
По его словам, 11 марта досрочно проголосовать можно будет с 10:00 до 18:00 часов по местному времени в шести городах Белоруссии: Костюковичах, Пинске, Светлогорске, Солигорске, Молодечно и Мозыре. «Российский гражданин, находясь в Белоруссии, если у него есть желание проголосовать, вправе сделать это на любом участке без предварительного заявления», — сказал Маскалев.
Он добавил, что количество участков для голосования в Белоруссии на нынешних выборах увеличили до 13. В основной день голосования российские граждане смогут проголосовать на избирательных участках в Минске, Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Орше, Островце, Полоцке и Клецке с 8:00 до 20:00 по местному времени.
По словам дипломата, пока говорить о том, сколько россиян придут на участки для голосования на территории республики, сложно, так как зарегистрированных граждан РФ в республике больше 100 тыс. Многие российские граждане находятся в Белоруссии в гостях, с туристическими целями или в санаториях.
Ожидаемая явка
"Если говорить о предыдущих президентских выборах 2012 года, то явка составила более 13,5 тыс. человек. С учетом того, что в этом году мы увеличили количество избирательных участков до 13, делаем досрочное выездное голосование, мы ожидаем, что эта цифра будет выше", — сказал Маскалев.
По его словам, о том, где можно проголосовать, российских граждан в Белоруссии активно информируют по республиканским и местным СМИ, в новостных блоках ведущих телеканалов, сообщениях в метро Минска. Дипломат отметил, что содействие в подготовке к предстоящим выборам, в том числе по вопросам безопасности, оказывают представители белорусских властей.
Дипломат добавил, что наблюдатели могут работать в соответствие с действующим законодательством. «Мы готовы с ними взаимодействовать, главное, чтобы они были аккредитованы должным образом», — сказал дипломат.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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