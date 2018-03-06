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Нижегородский филиал ПГК нарастил погрузку в страны СНГ
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Нижегородский филиал ПГК нарастил погрузку в страны СНГ
РЖД-Партнер
6 марта 2018
Фото:
РЖД-Партнер
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Кроме того, в этом году филиал начал перевозить черные металлы в адрес потребителей
Киргизии
и комбикорма — в
Азербайджан
.
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