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Казахстан планирует в 2018 году заключить контракт с Россией на поставку самолетов Су-30СМ
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Казахстан планирует в 2018 году заключить контракт с Россией на поставку самолетов Су-30СМ 

ТАСС 6 марта 2018
АСТАНА, 6 марта. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Министерство обороны Казахстана планирует заключить контракт с Россией на поставку в республику самолетов Су-30СМ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана во вторник.
"В рамках договора о военно-техническом сотрудничестве с Российской Федерацией в 2018 году министерством обороны Республики Казахстан планируется заключить контракт на поставку многофункциональных самолетов Су-30СМ. Также до 2020 года планируется приобретение самолетов Су-30СМ и вертолетов Ми-35", — говорится в ответе минобороны на официальный запрос ТАСС.
При этом в ведомстве не уточнили число планируемых к поставке из России самолетов и вертолетов.
Ранее сообщалось, что 27 декабря 2017 года Военно-воздушные силы Казахстана пополнились двумя многоцелевыми истребителями Су-30СМ, изготовленных российским предприятием НПО «Иркут». Как сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, рамочный контракт с корпорацией «Иркут» о поставках в республику истребителей Су-30СМ в 2016-2018 годах был подписан в целях исполнения государственного оборонного заказа республики. В ведомстве уточнили, что поставки самолетов в Казахстан были осуществлены по внутренним российским ценам.
Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является дальнейшим развитием Су-30МКИ и последней модификацией базового Су-30. Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны РФ по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию. Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.
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