Каримова-Тилляева покинула пост главы Федерации гимнастики Узбекистана

Глава Федерации гимнастики Узбекистана младшая дочь первого президента республики Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева сообщила о своем уходе с занимаемой должности. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

"После 13 лет я вынуждена покинуть пост президента Федерации гимнастики Узбекистана. Я хочу от всей души поблагодарить всех спортсменов, весь тренерский состав Федерации, всех работников Федерации за отлично проведенную работу, за высокую планку, поднятую в этом виде спорта, за вашу самоотдачу и усердие", — написала Каримова-Тилляева.

Она добавила, что сохраняет за собой звание почетного президента Азиатского гимнастического союза.

Ее отец Ислам Каримов скончался в 2016 году на 79 году жизни.