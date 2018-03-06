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Каримова-Тилляева покинула пост главы Федерации гимнастики Узбекистана
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Каримова-Тилляева покинула пост главы Федерации гимнастики Узбекистана 

Газета.Ru 6 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Глава Федерации гимнастики Узбекистана младшая дочь первого президента республики Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева сообщила о своем уходе с занимаемой должности. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
"После 13 лет я вынуждена покинуть пост президента Федерации гимнастики Узбекистана. Я хочу от всей души поблагодарить всех спортсменов, весь тренерский состав Федерации, всех работников Федерации за отлично проведенную работу, за высокую планку, поднятую в этом виде спорта, за вашу самоотдачу и усердие", — написала Каримова-Тилляева.
Она добавила, что сохраняет за собой звание почетного президента Азиатского гимнастического союза.
Ее отец Ислам Каримов скончался в 2016 году на 79 году жизни.
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