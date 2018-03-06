Президент Кыргызстана поручил ускорить работу по делимитации границы 

Бишкек, 5 февраля /Синьхуа/ — Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил ускорить работу по делимитации границы с Узбекистаном и Таджикистаном председателю Государственной пограничной службы страны Уларбеку Шаршееву и специальному представителю правительства по вопросам делимитации границ Курбанбему Искандарову.
Как сообщила пресс-служба президента, в ходе сегодняшней встречи они обсудили обстановку на госгранице страны, а также работу по улучшению пограничных КПП.
Общая протяженность госграницы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1 тыс. 374 км, а госграницы между Кыргызстаном и Таджикистаном — 971 км.
Из-за неопределенности границы в приграничных районах между жителями стран часто происходят конфликты. —0—