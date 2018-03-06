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Президент Кыргызстана поручил ускорить работу по делимитации границы
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Президент Кыргызстана поручил ускорить работу по делимитации границы 

ИА Синьхуа 6 марта 2018
Бишкек, 5 февраля /Синьхуа/ — Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил ускорить работу по делимитации границы с Узбекистаном и Таджикистаном председателю Государственной пограничной службы страны Уларбеку Шаршееву и специальному представителю правительства по вопросам делимитации границ Курбанбему Искандарову.
Как сообщила пресс-служба президента, в ходе сегодняшней встречи они обсудили обстановку на госгранице страны, а также работу по улучшению пограничных КПП.
Общая протяженность госграницы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1 тыс. 374 км, а госграницы между Кыргызстаном и Таджикистаном — 971 км.
Из-за неопределенности границы в приграничных районах между жителями стран часто происходят конфликты. —0—
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