Президент Кыргызстана поручил ускорить работу по делимитации границы

Как сообщила пресс-служба президента, в ходе сегодняшней встречи они обсудили обстановку на госгранице страны, а также работу по улучшению пограничных КПП.

Общая протяженность госграницы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1 тыс. 374 км, а госграницы между Кыргызстаном и Таджикистаном — 971 км.

Из-за неопределенности границы в приграничных районах между жителями стран часто происходят конфликты. —0—