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Из-за непогоды перекрыто движение из Казахстана в Оренбург
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Из-за непогоды перекрыто движение из Казахстана в Оренбург 

ProOren 5 марта 2018
На дорогах Оренбургской области заметно ухудшились погодные условия. В связи с этим, с 21:20 5 марта введено ограничение движения автомобилей по дорогам Актюбинской области Республики Казахстан:
7 — 99 км дороги «Актобе — Мартук — Оренбург» (г. Актобе — гр. Российской Федерации);
16 — 135 дороги «Актобе — Орск» (г. Актобе — гр. Российской Федерации);
0 — 234 км дороги «Карабутак — Комсомольек — гр. Костанайской области» (п. Карабутак — гр. Костанайской области).
Управление ГИБДД по Оренбургской области рекомендует воздержаться от поездок в Республику Казахстан.
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