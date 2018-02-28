Продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве приоритетно как для России, так и для Казахстана. Об этом говорится в приветственном слове президента России Владимира Путина участникам международной конференции "Россия — Казахстан: союзничество, устремленное в будущее", которое в среду зачитал начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов.
"Ваша встреча собрала вместе политиков, дипломатов, общественных деятелей, ученых, предпринимателей и журналистов двух стран", — говорится в приветственном слове Путина.
Как отметил президент России, столь представительный состав участников "наглядно свидетельствует о многоплановом характере отношений, которые на протяжении долгого времени связывают Российскую Федерацию и Республику Казахстан".
"В повестке дня конференции темы, которые являются приоритетными как для Москвы, так и для Астаны: продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве и развитие человеческого капитала. Весьма значимы вопросы, связанные с совершенствованием образования, созданием благоприятных условий для интеллектуального, культурного и духовного развития молодежи. И, конечно, очень важно, чтобы будущие поколения сохраняли и укрепляли добрые традиции дружбы и союзничества, которыми дорожат народы России и Казахстана", — отмечено в приветственном слове.
Президент РФ выразил уверенность, что дискуссии будут содержательными и продуктивными, "послужат дальнейшему развитию всего комплекса российско-казахстанских связей, продвижению интеграции в интересах граждан наших стран".
Международная конференция начала свою работу 28 февраля в Астане на площадке "Назарбаев Центра". Здесь собрались более 200 участников, в том числе представители руководства Евразийской экономической комиссии, администраций президентов, внешнеполитических ведомств России и Казахстана, ключевых объединений предпринимателей двух стран, главы иностранных дипломатических миссий в казахстанской столице, ведущие эксперты и общественные деятели. Мероприятие продлится один день.