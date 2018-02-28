Путин: интеграционные процессы на Евразийском пространстве важны для РФ и Казахстана

"Ваша встреча собрала вместе политиков, дипломатов, общественных деятелей, ученых, предпринимателей и журналистов двух стран", — говорится в приветственном слове Путина. Продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве приоритетно как для России , так и для Казахстана . Об этом говорится в приветственном слове президента России Владимира Путина участникам международной конференции "Россия — Казахстан: союзничество, устремленное в будущее", которое в среду зачитал начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов

"В повестке дня конференции темы, которые являются приоритетными как для Москвы, так и для Астаны: продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве и развитие человеческого капитала. Весьма значимы вопросы, связанные с совершенствованием образования, созданием благоприятных условий для интеллектуального, культурного и духовного развития молодежи. И, конечно, очень важно, чтобы будущие поколения сохраняли и укрепляли добрые традиции дружбы и союзничества, которыми дорожат народы России и Казахстана", — отмечено в приветственном слове. Как отметил президент России, столь представительный состав участников "наглядно свидетельствует о многоплановом характере отношений, которые на протяжении долгого времени связывают Российскую Федерацию и Республику Казахстан".

Президент РФ выразил уверенность, что дискуссии будут содержательными и продуктивными, "послужат дальнейшему развитию всего комплекса российско-казахстанских связей, продвижению интеграции в интересах граждан наших стран".