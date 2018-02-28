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Назарбаев рассказал о дружбе России и Казахстана
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Назарбаев рассказал о дружбе России и Казахстана 

РИА Новости 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил в среду приветствие участникам международной конференции "Казахстан-Россия: союзничество, устремленное в будущее", в котором отметил, что сотрудничество между двумя странами выстроено на прочном фундаменте дружбы.
Приветствие Назарбаева участникам конференции зачитал заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов.
"Уважаемые участники конференции, позвольте приветствовать вас в столице нашей страны и поблагодарить за участие в мероприятии, которое проходит в особенный период в истории стратегических отношений Казахстана и России", — говорится в тексте обращения.
Назарбаев отметил, что "сотрудничество двух стран выстроено на прочном фундаменте дружбы и взаимопонимании, неизменно обращено в будущее".
"Мы всегда основательно выстраиваем взаимодействие во всех сферах, ориентируясь на долгосрочные интересы наших стран. В новых глобальных условиях необходимо быть открытыми для изменений и внедрять новые форматы партнерства, позволяющие в полной мере использовать такой уникальный шанс как потенциал наших особых отношений", — говорится в приветствии Назарбаева.
Президент России Владимир Путин также направил приветствие участникам конференции, которое зачитал начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов.
"Очень важно, чтобы будущие поколения сохраняли и укрепляли добрые традиции дружбы и союзничества, которыми дорожат народы России и Казахстана", — отмечается в тексте приветствия Путина.
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