В Литве готовятся к ядерной аварии на строящейся Белорусской АЭС 

В самоуправлении Вильнюсского и Швенченского районов Литвы, находящихся рядом с Белоруссией, решили закупить средства защиты от радиации в связи со строительством Белорусской АЭС недалеко от границы, в 50 км от Вильнюса.
Решение принято несмотря на то, что в МАГАТЭ заявили о высоком качестве работ на этой стройке, а на станции проведены стресс-тесты, показывающие её надёжность.
В то же время официальный Вильнюс утверждает, что Белорусская АЭС небезопасна. Этот тезис активно используют литовские консерваторы, чей лидер Габриэлюс Ландсбергис призывал закупать препараты йода и готовиться к аварии, а его дед, идеологический лидер правых, профессор Витаутас Ландсбергис заявлял о том, что строительство АЭС является «провокацией России», уговорившей белорусские власти поставить у границы с Литвой «атомную бомбу».
Средства на закупку средств защиты оба самоуправления попросят в Еврокомиссии. Предполагается закупить большие палатки со специальными системами подачи воды и оборудованием по сбору использованной воды, душем и системами отопления. Стоимость проекта составит около 1 миллиона евро.
В МВД Литвы сообщили о подготовке плана эвакуации жителей близлежащих регионов в случае аварии на Белорусской АЭС и о совершенствовании систем оповещения населения в радиусе 100 км.