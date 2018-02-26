С жены Аршавина сняли обвинения

В Казахстане прекратили дело в отношении жены Аршавина

Правоохранители подчеркнули, что «факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения».

Полицейские также сообщили Семеновой, что оскорбления, унижения чести и достоинства в соцсетях «относятся к категории дел, по которым обвинение осуществляется в частном порядке»: в Казахстане дела по ним возбуждаются путем подачи жалобы в суд.

«Общаться с этой девушкой я не желаю, она хотела пиара и добилась своего», — подчеркнула Казьмина. Ранее жена Аршавина рассказала изданию «СтарХит» , что в Казахстане против нее возбудили уголовное дело «по трем тяжелым статьям», правоохранители проводят проверки. О каких именно статьях идет речь, она тогда не уточнила.

Семенова рассказывала, что после появления в Сети ее совместного видео с Аршавиным, Казьмина написала ей и потребовала «разъяснить происходящее». Модель утверждала, что женщина угрожала отрезать ей пальцы. Жена футболиста все обвинения отвергла, заявив, что Семенова шантажировала ее, якобы угрожая передать видео журналистам, если не получит деньги.

Казьмина сказала, что «не переживает из-за 25-летних девушек, которые посидели в ресторане» рядом с ее мужем. Она отметила, что Аршавин думал, что с ним хотят сфотографироваться, поэтому обнял девушку.