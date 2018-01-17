Зейналову не пустили в Молдавию

Телеведущую НТВ Ираду Зейналову не пустили в Кишинев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы пограничной полиции Молдавии Раису Новицки.

По словам собеседницы агентства, вечером 16 января журналистка прилетела в Молдавию рейсом Стамбул — Кишинев, но ей не разрешили посетить страну, так как она «не указала цель визита в республику».

Как уточнила Новицки, на контроле Зейналова сообщила, что намерена встретиться с «официальными лицами», но не смогла подтвердить это документально». В итоге телеведущая отправилась на самолете в Москву.